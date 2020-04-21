شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تيرنر تخفي حملها وتتجول بالكمامة بصحبة زوجها والكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة صوفي تيرنر وزوجها المغني جو جوناس وهما في نزهة مع كلابهما، وظهر الزوجان وهما يرتديان كمامات سوداء، فيما حرصت ترنر على إخفاء تطورات حملها بارتداء ملابس واسعة تخفى حجم بطنها في لوس أنجلوس.

ومن جانب آخر تبرع الزوجان بـ100 وجبة لإطعام الموظفين في مستشفى في لوس أنجلوس في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

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وكانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها الحالي المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "اخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.