شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استجمام قبل عرض مسلسله.. محمد رمضان يستقبل الصيف بعطلة فى الجونة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو أثناء قضائه فترة استجمام في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، قبل بدء السباق الرمضاني بأيام والذي يشارك فيه بمسلسل "البرنس" من إنتاج شركة سينرجي.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يظهر فيه داخل إحدى البحيرات فى مدينة الجونة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

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واحتفل رمضان بوصول عدد مشاهدات أحد مشاهده في مسلسل الأسطورة لـ100 مليون مشاهدة، ليصبح أول مقطع فيديو يحتوى على مشهد درامي يبلغ عدد مشاهداته هذا الرقم.

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: "الحمد لله لأول مرة في تاريخ يوتيوب مشهد درامي يتخطى المئة مليون مشاهدة، مشهد خناقة رفاعي الدسوقي".



محمد رمضان في الجونة

وانتهى رمضان من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كلا من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.