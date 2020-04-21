شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ محفور فى القلب لم ولن أنساك.. هكذا أحيت سيمون ذكرى وفاة والدها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة سيمون، الذكرى 29 لوفاة والدها الذى توفى يوم 21 أبريل عام 1991، مؤكدة أن هذا التاريخ محفور فى القلب ومهما تمر السنين لم ولن تنساه.

ونشرت سيمون، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور لها مع والدها خلال فترة الطفولة، صحبتها بتعليق: "الأحد 21 أبريل 1991، تاريخ محفور فى القلب، ذكرى وفاة والدى الغالى، مهما تمر السنين لم ولن أنساك ما حييت، فأنا أفكارك وأحلامك وآمالك، ولن أخذلك وأنت انسانيتى وفنى وأجمل صفات رجل فى حياتى، ولم تضعفنى منذ مجيئى، هنيئا لك.. الله يرحمك".





من ناحية أخرى، طرحت الفنانة سيمون مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك" التى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر وألحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى، وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".





يشار أن آخر أعمال الفنانة سيمون، كان مسلسل "قيد عائلى" ودار حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

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مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى وكارولين عزمى.