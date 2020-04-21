شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع تتر "خيانة عهد" بصوت مصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة العدل جروب تتر مسلسل "خيانة عهد" بصوت مصطفى حجاج، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي، ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلسل بداية شهر رمضان الكريم .

من ناحية أخرى قال الشاعر الغنائى ملاك عادل، إنه يتعاون مع مصطفى حجاج فى أغنية جديدة تحمل اسم "لازم أتعاقب"، هي من كلماته وألحان مصطفى حجاج ومن المقرر أن يتم تسجليها بعد أزمة كورونا.

وأضاف ملاك لـ"الخليج 365" أن الأغنية تحمل طابع دراما حزين، وتقول كلماتها أنا كان لازم أتعاقب عشان راكب..فى قارب ماشيه عكس الموج..ومهما اتأزمت بيا حلال فيا عشان اصلًا مشيت معوج.

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من ناحية أخرى أحيا حجاج مؤخرا حفلا غنائيا أون لاين، لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا، قدم أحدث أغنياته فى الحفل وبموسيقى جديدة.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.