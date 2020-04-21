شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الهجوم على الممثل آدم درايفر ولماذا وصف بمعاداة الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها تحول الممثل آدم درايفر إلى تريند على موقع تويتر، حيث نال درايفر هجوما شديدا وذلك بسبب تصريحاته حول الانضمام إلى مشاة البحرية الأمريكية والتي وصفها البعض أنها تعادي الإسلام.

موقع جاست جيرد أوضح حقيقة الأمر وأن مهاجين آدم لا يعرفون حقيقة تصريحاته وأن الحقيقة هي أن آدم في حوار له بالعام الماضي قال إنه انضم إلى مشاة البحرية بعد 11 سبتمبر لأنه أراد القتال ضد الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة وليس المسلمين بعينهم وأنه أراد المشاركة لمحاربة من هاجموا بلاده بصرف النظر من هم".

في المقابل رد جمهور آدم علي تلك الحملة داعين من يدعمون تلك الحملة لمشاهدة فيلم The Report الذي كشف فيه عن استخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب بعد 11 سبتمبر لاستجواب المتهمين.

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فيلم The Report من إخراج وتأليف سكوت ز. بيرنز، ومن بطولة آدم درايفر، كوري ستول، ايفاندر داك جونيور، جون هام، ليندا بأول، أنيت بينينج، ساندرا لاندرز، جون روثمان، فيكتور سليزاك، جي بويد، الكسندر شابلن، جوان تاكر.

The Report هو فيلم مثير يعتمد على الأحداث واقعية، حيث تم تكليف الموظف المثالي دانييل جونز لقيادة تحقيق في برنامج الاعتقال والاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الذي تم إنشاؤه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وبالتالى يؤدي ذلك إلى مطاردة جونز للحقيقة، والكشف عن حقائق حول الطرق والأساليب التي استخدمتها أكبر وكالة استخبارات في البلاد لتدمير الأدلة، وتخريب القانون، وإخفاء سر كبير ومهم عن الرأي العام الأمريكي.