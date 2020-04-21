شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "حكايات بنات".. أسماء جلال تدخل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيى، والمقررعرضه في شهر رمضان هذا العام، حيث تصور أسماء مشاهدها بشكل يومى وتجسد في العمل شخصية مخرجة إعلانات متزوجة من الفنان على قاسم، شقيق زوج دينا الشربينى في العمل وتمر بالعديد من المواقف التي تتطور خلال الحلقات.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى، والعمل بطولة بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه حول رقية التي تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.



اسماء جلال

وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" وذلك بعد انتهائها من الرابع وعرضه على قناة ON، حيث تقدم أسماء دور بطلة من بطلات العمل الأربعة اللاتى استعانت بهن الشركة المنتجة لبطولة الجزئين الرابع والخامس، حيث تشارك في البطولة كلاً من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وإخراج مصطفى أبو سيف.

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وانتهت أسماء جلال من تصوير دورها في فيلم "الحارث" مع أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وإخراج أحمد نادر، كما عرض لها مؤخراً الموسم الأول من مسلسل "مملكة ابليس" والذى يضم 15 حلقة على احد المنصات الالكترونية عبر الانتر نت، إضافة إلى عرض مسلسل "بخط الايد" من نوعية الـ 45 حلقة على قناة DMC خلال الفترة الماضية.