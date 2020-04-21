"اضطهاد وخلاف قديم وحلم الغناء والتمثيل".. في أولى حلقات "2 في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

بدأت قناة mbc مصر عرض مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس.

ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز ما جاء في الحلقة..

- يبدأ المسلسل بشوقة "حمدي الميرغني" وزيكو "أوس أوس" وهما يجمعان القمامة من إحدى العقارات.

- يواجهان أزمة بسبب رفض السكان صعودهما في الأسانسير.

- إحدى الخدمات في العمارة تحب زيكو، لكنه يحب ابنة أحد السكان، لكنها تتجاهله.

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- يظهر زيكو رغبته في احتراف الغناء، بينما يرغب شوقة في التمثيل.

- تعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، بينما والدهما صلاح عبدالله هو من أورثهما المهنة.

- تحدث مشاجرة بين الشقيقين زيكو وشوقة من جهة، وبين رشاد "أحمد عبدالله محمود" من جهة أخرى.

- يعمل رشاد أيضا في جمع القمامة، ووالدته هي حنان سليمان، ووالده حجاج عبدالعظيم، الذي يجمعه خلافا قديما مع صلاح عبدالله.

- يحب شوقة، "نونة" وهي ابنة الفنان حجاج عبدالعظيم.