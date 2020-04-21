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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
بدأت قناة mbc مصر عرض مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس.
ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز ما جاء في الحلقة..
- يبدأ المسلسل بشوقة "حمدي الميرغني" وزيكو "أوس أوس" وهما يجمعان القمامة من إحدى العقارات.
- يواجهان أزمة بسبب رفض السكان صعودهما في الأسانسير.
- إحدى الخدمات في العمارة تحب زيكو، لكنه يحب ابنة أحد السكان، لكنها تتجاهله.
- يظهر زيكو رغبته في احتراف الغناء، بينما يرغب شوقة في التمثيل.
- تعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، بينما والدهما صلاح عبدالله هو من أورثهما المهنة.
- تحدث مشاجرة بين الشقيقين زيكو وشوقة من جهة، وبين رشاد "أحمد عبدالله محمود" من جهة أخرى.
- يعمل رشاد أيضا في جمع القمامة، ووالدته هي حنان سليمان، ووالده حجاج عبدالعظيم، الذي يجمعه خلافا قديما مع صلاح عبدالله.
- يحب شوقة، "نونة" وهي ابنة الفنان حجاج عبدالعظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر "اضطهاد وخلاف قديم وحلم الغناء والتمثيل".. في أولى حلقات "2 في الصندوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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