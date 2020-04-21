فيديو| إصابة زينة في أولى حلقات "خلي بالك من فيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عرضت قناة mbc مصر أولى حلقات خالي بالك من فيفي، وهو برنامج مقالب، ضمن الخريطة الرمضانية للقناة، وكانت ضحية الحلقة الأولى الفنانة زينة.

وحضرت زينة إلى منزل فيفي عبده لتصوير برنامج، لكن الأخيرة أخبرتها بتأخر فريق التصوير، لتقع بعدها زينة ضحية لبعض المقالب.

-عند وصول زينة فوجئت بضرورة مرورها من بوابة تفتيش، وتحدث معها الأمن لكنها لم تفهم ما يقوله.

-خلال استضافة فيفي لزينة والحديث معها عن تأخر فريق العمل وقع صوت انفجار، ما دفع فيفي لرش الملح على زينة وتبخير المكان.

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- ظهور خادمة فيفي التي حاولت إفزاع زينة، وعند محاولتها الهروب، سقط وتعرضت للإصابة في ركبتها.

-زينة تحاول إقناع فيفي بمغادة المكان، فتسخر من إصابتها، وتحدثها عن أهمية ظفرها الذي كُسر.

-يخرج شخص من المطبخ والنيران ممكسة به ثم يموت من الحروق.

-تخدع فيفي، زينة، بأنها تعرضت للإغماء، فيما تحاول زينة ضرب الخادمة وتوجيه السباب لها، قبل أن تفاجئها فيفي باستيقاظها، وأنه مجرد مقلب.