مبروك يا حبيبي.. إسراء عبدالفتاح تهنئ زوجها بمسلسل "2 في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنان إسراء عبدالفتاح، زوجها الفنان حمدي الميرغني، على مسلسه الجديد "2 في الصندوق"، والذي تعرض أولى حلقاته اليوم على MBC مصر في تمام الـ9:30 مساءً.

ونشرت "إسراء"، بوستر المسلسل عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليه: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله تكسر الدنيا، مبروك يا أوس أوس و ربنا يوفقكوا يارب و يديكوا على قد تعبكو، النهاردة ان شاء الله الساعة ٩:٣٠ بتوقيت القاهرة".

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مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة (أوس أوس)، بجانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمد ممدوح، نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، انتصار، نهى عابدين، رحاب الجمل، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ: لؤي السيد.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدى ويسلط الضوء على فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.