فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يكشف أصعب مشهد في رأفت الهجان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن أصعب مشهد في مسلسل "رأفت الهجان"، في رده على سؤال أحد متابعيه على تويتر.

وكتب الحلفاوي: "أصعب مشهد، مشهد لقاؤنا به بعد النكسة".

ويقصد اللقاء الذي جمعه بمحمود عبدالعزيز.

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مسلسل رأفت الهجان أحد أبرز أعمال الجاسوسية، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية ويحكي قصة رأفت الهجان، الجاسوس المصري في إسرائيل، والذي ساعد مصر في كشف الكثير من المعلومات عن الموساد الإسرائيلي.

المسلسل من بطولة محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي ويسرا، ويتكون من ثلاثة أجزاء، من إخراج يحيى العلمي.

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