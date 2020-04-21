فيديو| في ذكرى ميلاد ملك العود.. ماذا قال العندليب عن فريد الأطرش في "جلسة الصلح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم، ولد ملك العود الفنان فريد الأطرش، الذي يعد من أهم مطربي العالم العربي على مر العصور.

أطلق عليه "أبو الأحزان"، بسبب الشجن الذي كان يغلف معظم ألحانه، ويوصف أداؤه الغنائي بالأكثر صعوبة، بسبب الجمل الموسيقية الصعبة، التي كان يضعها لنفسه ويصعب على أي مطرب آخر أداؤها.

اسمه الأصلي فريد فهد فرحان الأطرش، وتختلف الأوقايل حول سنة ميلاده، والدته الأميرة علياء المنذر الزوجة الثالثة لوالده فهد الأطرش، الذي كان من وجهاء طائفة الدروز السورية.

وفي فترة ما ترددت شائعات عن وجود خلاف بين الفنان فريد الأطرش، والفنان عبدالحليم حافظ، ومحاربة أحدهما للآخر، في الحفلات وأماكنها ومتعهديها، قرر العندليب الجلوس أمام فريد الأطرش ليكشف كل منهما للآخر عن ما بداخله في لقاء تليفزيوني مع المذيع اللبناني عادل مالك.

الخليج 365 يعرض لكم جلسة صلح بين العندليب وملك العود:

قال فريد في بداية حديثه: "خلينا إحنا اللي نشكرك، على تقديم الفرصة الجميلة دي، علشان حليم كان واحشني وبقالي زمان ما شفتهوش، وأتيحت لي الفرصة أنا وأخويا عبدالحليم علشان نخلي الناس تشوف كل الود اللي بينا".

وأضاف فريد: "أنا معجب بعبدالحليم وبقدره جدا وبحب صوته وبحب اسمعه وله مكان كبيرة في قلوب كل الناس والجماهير، وتمنيت أن يكون هناك عشرين مثل عبدالحليم حافظ وعشرات مثل فريد الأطرش ونطلع ناس جديدة بعد ما نعجز".

وبعد انتهاء الأطرش من حديثه عن عبد الحليم حافظ، رد العندليب على ملك العود قائلا: "ماقدرش أقول فعلا أكتر من اللي قاله الأستاذ فريد، وأضيف على كده تكون أمنية من أمنياتي إن أكون زي فريد الأطرش".

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وتابع العندليب: "فن الأستاذ فريد من أكبر الآثار التي علمت فى الموسيقى العربية، وأنا بعتبر نفسي من تلاميذه وإذا كان هناك مساواة فلا بد من المساواة بينه وبين الأستاذ عبدالوهاب، لأن الاثنين بيلحنوا وأنا حيالله مغني يمكن بردد الأغاني بصورة بحس الملحن عاوز ايه".

وأضاف العندليب: "أستاذ فريد كان عاتب عليا لاني ما هنئتهوش بالوسام اللي أخده، أنا بهنئه قدام الناس، وأنا بشرفي بعتبر هذا الوسام على صدري أنا كمان، وأنا ما هنأتش عبدالوهاب لما أخد الوسام، ولكن استقبلت الضيوف في منزلي وكانوا بيهنوني أنا، وهو في الحقيقة تقدير لمجهوده ولكل فنان وللفن نفسه، أنا أسف إني أتاخرت".

وقال فريد ردُا على كلام العندليب، :"أنا بشكرك من قلبي، وبتمنى يارب تنال التقدير اللي أنت تستاهله، إذا كنت أنا ابتديت قبل منك أو جاهدت قبل منك دي سنين، وأنا أكبر منك سنًا وأنت قلت عليا إني والدك، الله يسامحك، ليرد العندليب ضاحكًا: "أنا ماقلتش إنك والدي، أنا قلت إنك جدي".

وقال العندليب :"لم أقصد، أنا قلت إنك بتغني 40 سنة، وناجح 40 سنة، وربنا يديلك طولة العمر والصحة، وتسعد الناس".

وأكمل العندليب :"من أكتر الحاجات اللي أسعدتني جاء لي شخص وقال لي الأستاذ فريد هيغني في كل يوم إنت هتغني فيه، قلتله أنا هغني في كل مكان، لان من اسعد لحظات حياتي إن فريد يغني لانه مكسب لينا، هو متصور إنه تعبان، ولكنه غنى في أخر حفلة له في القاهرة من أجمل ما يمكن، وطلع بعد الحفلة طلع صحته أحسن، من حب الناس له واستقبالهم له".

وقال العندليب :"أنا دايما بدعيلك، لاني تألمت من المرض ولكن أنا الحمد لله دلوقتي كويس، وأنت كمان كويس".

قدم فريد 31 فيلما موسيقيا أشهرها "حبيب العمر، عفريتة هانم، لحن الخلود، رسالة غرام، ودعت حبك، ماليش غيرك، شاطئ الحب، يوم بلا غد، حكاية العمر كله، رسالة من امرأة مجهولة، الخروج من الجنة، وكان آخر أعماله فيلم "نغم في حياتي". ورحل عن عالمنا في العام 1974 عن عمر يناهز 64 سنة.