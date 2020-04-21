غناء أحمد عز وبشرى.. طرح أغنية تتر المسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة بشرى، أغنية تتر المسلسل الإذاعي" بليز يا إنجليز"، التي غنتها مع أحمد عز بطل المسلسل، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت بشرى على الفيديو قائلة: "أغنية تتر بليز يا إنجليز غناء أحمد عز وبشرى، والعمل تأليف أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحى وبطولة أحمد عز لطفى لبيب وليلى عز العرب ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير".

وتواصل بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته كل من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

بينما توقف مسلسل أحمد عز "هجمة مرتدة"، بسبب كورونا، وخرج رسميًا من الموسم الدرامي.