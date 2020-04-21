جريمة وكوميديا.. أبرز أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الفترة، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام الـ10 مساءً، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Machine Gun Preacher، إنتاج عام 2001، بطولة جيرارد بتلر، ميشيل موناجان، إخراج مارك فورستر.

الفيلم سيرة ذاتية عن سام تشايلدرز، مجرم سابق أدين بتجارة المخدرات يدعى سام تشايلدرز، الذي شهدت حياته تحولاً مذهلاً ووجد في نفسه بشكل غير متوقع منقذاً لمئات المختطفين واليتامى من الأطفال.

أما في تمام الساعة الـ12 و5 دقائق، تعرض القناة فيلم الجريمة Triple 9، إنتاج عام 2016، بطولة كيسي أفليك، شيواتال إيجيوفور، انتوني ماكي، إخراج جون هيلكوت.

تدور أحداثه حول ابتزاز فريق يضم رجال شرطة فاسدين من قبل عصابة روسية لتنفيذ سرقة شبه مستحيلة، لكن سرعان ما تنقلب خطتهم رأسًا على عقب عندما يتمكن شرطي من إفشال مخططهم.

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وتعرض قناة "إم بي سي ماكس" في تمام الساعة الـ10 و30 دقيقة، فيلم الجريمة Hell or High Water، إنتاج عام 2016، بطولة جيف بريدجز، كريس باين، بن فوستر.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين يشرعان في عمليات سطو مسلح مدروسة تستهدف عدة بنوك، مما يضعهما وسط مسار تصادمي مع رجل يسعى لتطبيق القانون من ويست تكساس، عازم على القضاء عليهما.

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وفي تمام الـ12 و30 دقيقة من صباح اليوم التالي، تعرض القناة فيلم Fargo، إنتاج عام 1996، إخراج وإنتاج الأخوين كوين.

تدور أحداث الفيلم حول رجل غارق في الديون يستأجر محتالين غير كفوئين لخطف زوجته، ولكن سرعان ما تخرج الأمور عن السيطرة ويجد نفسه متورطًا عن دون قصد في شبكة معقدة لجريمة قتل وحشية وشنيعة.

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وفي تمام الـ 11 والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي أكشن"، فيلم الأكشن Tower Heist، إنتاج 2011، بطولة بن ستيلر، ألن ألدا، ماثيو برودريك، إخراج بريت راتنر.

تدور أحداث الفيلم حول مدير شقق فاخرة يقود فريقا من العاملين في مهمة للانتقام من أحد مخادعي بورصة وول ستريت بعد أن احتال عليهم ويستعين بمساعدة أحد المحتالين لسرقة عشرين مليون دولار تم إخفاؤها داخل شقته.

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وفي تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Kedarnath، إنتاج عام 2018، كتابة وإخراج أبهيشك كابور.

الفيلم تدور قصته حول فتاة هندوسية في غرام شاب مسلم، وبينما تتطور علاقتهما، ويواجه حبهما عوائق لا تعد ولا تحصى.

وفي تمام الـ11 و20 دقيقة، تعرض القناة فيلم Shaandaar، إنتاج عام 2015، بطولة شاهد كابور، عاليا بهات، إخراج فيكاس باهل.

الفيلم تدور قصته في خضم الفوضى المتزامنة مع حفل زفاف شقيقتها المرتقب في لندن، تنشأ علاقة حب رومانسية بين علياء ومنسق حفل الزفاف جاغجيندر جوغيندر.