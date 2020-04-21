"مقالب من الطفولة وتعهد بالتوقف وزواج أختين".. ملخص الحلقة الأولى من اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأت قنوات mbc مصر في عرض مسلسل اللعبة، الذي وضعته ضمن خريطتها الرمضانية، بعد عرضه على منصة شاهد بلس.

وفيما يلي ملخص للحلقة الأولى من المسلسل..

-يبدأ المسلسل في 1989 حين تعرف وسيم "شيكو" على مازو "هشام ماجد" في المدرسة.

- يبدأ الطفلان في عمل مقالب في بعضهما البعض، وتستمر اللعبة بينهما حتى يكبرا في السن، وكل مقلب يحسب بنقطة.

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-رغم المجموع الكبير الذي يحصل مازو عليه فإنه يلتحق بمعهد سياحة وفنادق ليظل صراع اللعبة بينه وبين وسيم.

- وحين يرغب مازو في الزواج من إسراء المدبولي "ميرنا جميل"، يسبقه مازو للزواج منها، فيتم احتسابها بـ10 نقاط في اللعبة الدائرة بينهما، فيتزوج مازو شقيقتها شيماء المدبولي "مي كساب"، ليظل بجوار وسيم.

- بسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويقدم فيهما بلاغ، ما يضطرا لكتابة تعهد بعدم اللعب، ووسيم متقدم على مازو بنقطة واحدة.

- بعد مرور 10 سنوات، يصبح وسيم مدير عام أحد الفنادق، وتعمل معه زوجته إسراء، بينما يعمل مازو مدرس حاسب آلي، وزوجته شيماء في إحدى شركات الإنترنت.