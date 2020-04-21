تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو بملابس البحر في الجونة

أشعل الفنان محمد رمضان، موجة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهو يتسجم في الجونة على الرغم من مطالبته للمواطنين بالتزام بالحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

وأطل محمد رمضان، فى الجونة، بملابس البحر، أثناء استماعه إلى أغنيته الشهيرة "رايحين نسهر" التي نالت إعجاب متابعيه.

وهاجم نشطاء الفنان، خاصة وأن كثيرا ما طلب الجمهور بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوي وتصويره إعلان مع الفنانين لدعوة المواطنين بعدم النزول للشارع.