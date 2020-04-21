فيديو .. يونس يطرح برومو مبقتش تحبني مع جوهرة

طرح الفنان يونس مرسي برومو أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم مبقتش تحبني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأغنية مبقتش تحبني تجمعه للمرة الأولى مع الفنانة الاستعراضية جوهرة، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وتوزيع أبو عبير، ومن المقرر طرحها قريبًا. طرحها قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرا ألبوم حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.

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