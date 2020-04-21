الكاتب طه فراج ينضم لمبادرة وزارة الثقافة "اقرأ معانا"

أنضم الكاتب والشاعر طه فراج، لمبادرة سلسلة حلقات "اقرأ معانا" والتي اطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" .
حيث سيقرأ "فراج" جزء من رواياته وأشعاره ،وذلك للتحفيزعلى أستغلال أوقات الحظر والفراغ فى أمور هادفه ومفيدة وللتشجيع على القراءة والكتابة.
يذكر أن سلسلة حلقات "اقرأ معانا" تتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات أو فصل من كتابه أوروايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق" ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على فيس بوك واليوتيوب مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.
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