محمد منير يستذكر عبد الرحمن الأبنودي -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد منير​ صورة قديمة له مع الشاعر المصري الراحل ​عبد الرحمن الأبنودي​ في ذكرى وفاته، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق محمد منير على الصورة قائلا: "خالي الحبيب في ذكراك العطرة .. كم اشتاق اليك وتشتاق مصر اليك هذة الايام .. كم احتاج اليك وتحتاج مصر لسطورك هذة الايام رحمك الله وأسكنك فسيح جناته - الصورة لي مع بناتي نور و آية".

من جهة أخرى، أجل منير طرح ألبومه أو العمل عليه في الوقت الحالي، بعد توقف أغلب الأعمال، وفرض حظر التجول منعا للتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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