ميرنا وليد - بيروت - أكملت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم في 21 نيسان/أبريل الـ 94 عاماً، وقد احتفلت به هذا العام للمرة الأولى بصمت برفقة زوجها ​الأمير فيليب​ البالغ 98 عاماً، في قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير.

و قد توجهت العائلة المالكة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة و نشر صور خاصة للملكة و هي تحتفل بعيد ميلادها، و لكن مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي و إجراءات الحجر الصحي الوقائية.

ولهذه الغاية قام دوق ودوقة كامبريدج ​الأمير ويليام​ وزوجته ​كيت ميدلتون​ بالمعايدة للملكة من خلال صفحة قصر كينسنغتون الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرا صورة لهما برفقتها وعلقا عليها :"نتمنى لجلالة الملكة عيد ميلاد سعيداً لمناسبة بلوغها سن الرابعة والتسعين اليوم"، ونال المنشور أكثر من 887 ألف علامة إعجاب منذ نشره وآلاف التعليقات.

​الملكة إليزابيث​ الثانية واسمها بالكامل "إليزابيث أليكسندرا ماري"، ولدت في 21 أبريل عام 1926، في لندن، في عام 1947 تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز، أمير ويلز والأميرة آن والأمير أندرو دوق يورك وأخيراَ الأمير إدوارد، إيرل وسكس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا..هكذا هنأ الأمير ويليام وزوجته الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الـ94 -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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