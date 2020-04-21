إليسا تعلّق على تشريع الحشيشة

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ ان تشريع الحشيشة هو أمر متأخر على ابناء منطقة عانوا الظلم لسنوات، مشيرة الى انه يجب ان يكون هناك مراقبة على المزارع كي لا يهرّب محصوله بالصناديق السوداء.

وكتبت اليسا على صفحتها الخاصة: "تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا".

الجدير ذكره ان إليسا اكدت مؤخرا أن الحق وإرادة الشعب اللبناني هي التي ستنتصر في النهاية، وذلك تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن إلغاء البنك الدولي تمويله لسد بسري في لبنان، وتحويل هذه الأموال لمساعدة الدولة اللبنانية في مواجهة الأزمة الإقتصادية والمعيشية.

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