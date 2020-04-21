مغني يُصاب بهلوسة ويُنقل الى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - أصيب المغني العالمي ​ليل زان​ بنوبة هلع وهلوسات متكررة بسبب خوفه من ​فيروس كورونا​، ما ادى الى نقله الى احد المستشفيات، وقد تناولت الصحافة العالمية هذا الخبر بشكل كبير، لكن لم يُكشف بعد عن تطورات حالته وسط تكتم شديد من عائلته ومقربيه.

الجدير ذكره ان ليل انفصل مؤخرا عن المغنية نواه سايرس، شقيقة النجمة مايلي سايرس، اذ ان نواه اطلّت حينها في فيديو مباشر وهي تبكي، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفة أنها أرسلت لزان صورة مزيّفة للمغني تشارلي بوث وهو عاري، ما جعله يظن أنها تخونه.

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