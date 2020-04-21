ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رسالة من الوزير اللبناني السابق ​وديع الخازن​، كتبها لها على احد مواقع التواصل الاجتماعي تمنى من خلالها لنوال المزيد من التألق والتوفيق، قائلا: "إن النجاح لايحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام. مع دعائي لك بالتوفيق والتألق الدائم".

الجدير ذكره ان نوال الزغبي كانت قد دعت مؤخرا السلطة السياسية لرفع السرية المصرفية مع الإفادات العقارية لكل موظفي الدولة، واقترحت تشكيل لجنة محايدة للفساد، مشيرة الى ان السلطة وظّفت الناس بالتساوي طائفيا، ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تمناه وزير سابق لنوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.