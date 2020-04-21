رامي عياش: "حمى الله اهلي في بعقلين"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تمنى الفنان اللبناني ​رامي عياش​ ان يحمي الله اهل منطقته ​بعقلين​، مشيرا الى انه بالحكمة والعقل يمكننا اجتياز كافة الصعوبات والشدائد، وذلك في ظل وقوع جريمة مروّعة في بلدة بعقلين أدت إلى مقتل 9 أشخاص بإطلاق نار.

ونشر رامي صورة لبعقلين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "بالحكمة والعقل نتخطى كل الازمات. حمى الله اهلي في بعقلين".

وتلقى رامي عدد كبير من التعليقات على منشوره، فمنهم من كتب: "الله يحمي بعقلين ويحمي لبنان والله يعدي هذه المحنه على خير ويسترها على أهل بعقلين والله يحميك ويحفظك ويحمي ويحفظ عائلتك الكريمة أميرنا الغالي".

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