باسم مغنية يكشف تفاصيل مشاركته في "سكر زيادة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الممثل اللبناني باسم مغنية متابعيه بنشر صورة تجمعه ببطلات مسلسل "سكر زيادة" وهن النجمات نادية الجندي، نبيلة عبيد ، سميحة أيوب وهالة فاخر، كاشفا عن أنه سيكون ضيف شرف في هذا العمل الذي سيخوض السباق الرمضاني 2020.

وأكد مغنية في اتصال مع موقع "فوشيا" أنه سيكون له مشاركة في مسلسل "سكر زيادة"، كضيف شرف في حلقة واحدة، حيث سيساعد نجمات العمل في المشاهد التي تتحدث عن تواجدهن في لبنان ووقوعهن في المشاكل التي يحاول جاهدا حلها.

كما لفت باسم مغنية، إلى أنه محظوظ لهذه المشاركة خاصة وأن العمل يجمع هؤلاء النجمات اللواتي يمتلكن أرشيفا فنيا ترفع له القبعة، فضلا عن أنه يجمع كلا من النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في عمل لطالما انتظره الجمهور.

وأضاف باسم مغنية: "لا اعتبر أني سيئ الحظ لما حصل معي في مسلسل "النهاية"، بل العكس صحيح، فهذا نصيبي ويجب أن أتقبله. كما أنني لم أتقاعس في أي عمل أسند لي، إذ قمت بتصوير 30٪ من مشاهدي الخاصة بالعمل لكن فيروس كورونا حال دون إكمال ما تبقى من مشاهدي الخاصة في العمل، ما جعلني ضيف شرف بعد أن كنت جزءا أساسيا من العمل. ولكن الحمدلله على كل شيء سعيد بهذه المشاركة وهذا الإنتاج الضخم".

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وتجدر الإشارة إلى أن باسم مغنية كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات أعلن فيها سبب حلوله ضيف شرف على مسلسل "النهاية" وقال: "منذ شهرين كنت من أبطال مسلسل النهاية، واليوم أصبحت ضيفا في هذا المسلسل ولسبب قاهر اسمه كورونا. كورونا التي منعتني أن أكمل تصويري في مصر بعد أن أقفلت المطارات منذ ٣٨ يوما.

وأضاف: " أنجزت ٣٠% من دوري، وقد حاول المخرج ياسر سامي أن يؤجل مشاهدي أسبوعا بعد أسبوع، ولكن بقي الحال على ما هو، الظروف قاهرة إلى أن حصل تشاور بين الكاتب عمر سمير عاطف والمخرج وبعدها أنا لإيجاد حلول وخاصة أن دوري مفصلي في العمل".

وأكمل: " توصلنا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد.النتيجة انني تشرفت أن أكون جزءا من هذا المسلسل الكبير، مسلسل فريد من نوعه في العالم العربي، أقولها بثقة والمشاهد سيلمس ما أقول، مسلسل أحداثه في المستقبل البعيد، وصعب جدا أن نتخيل المستقبل كيف تكون الأشياء والناس والخ...هنا تكمن براعة الكاتب عمر سمير عاطف وخيال لا حدود له لصديق العمر المخرج ياسر سامي، برأيي هو أنه لولا هذا المخرج لما أنجز هذا المسلسل.، أقول ذلك لأني أعرف ياسر جيدا، لأن المسلسل استثنائي ويحتاج إلى الكثير من التقنيات التصويرية التي يعرفها جيدا".

واختتم كلامه:" شكرا لشركة سينرجي المتمثلة بالأستاذ تامر مرسي الذين أحاطوني بالحب والاهتمام الكبيرين خلال فترة إقامتي الطويلة في مصر. شكرا للجندي المجهول زكريا القفص الذي لم يتركني لحظة واحدة من بداية الاتفاق إلى اليوم، أتمنى للنجم يوسف الشريف أن يكون نجم رمضان لموهبته وتعبه الكبير في هذا المسلسل. في رحلتي هذه أصبح لدي أصدقاء كثر ومنهم يوسف ومدير التصوير المبدع حسام حبيب والستايليست إنجي علاء.