دعوى قضائية ضد جنيفر لوبيز بـ 150ألف دولار بسبب صورة.. ما قصتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفع المصور الأمريكي "ستيف ساندز" دعوى قضائية ضد الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز، لنشرها صورة على موقع إنستغرام، مطالبا إياها بتعويض قدره 150 ألف دولار.

واتهم ستيف سانز المصور الأمريكي، لوبيز وشركة الإنتاج لها بالتعدي على حقوق الطبع والنشر، وقد تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في نيويورك من قبل محام نيابة عن المصور.

ووفقاً لوثائق المحكمة، ذكر موقع "ذا نيوز"، أن ساندز قاضى المغنية بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدمها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض.

ووفقاً للتقرير، فقد شاركت جينيفر الصورة على حسابها الخاص بها بموقع انستغرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع.

وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على تطبيق مشاركة الصور والفيديو عندما نشرت في يونيو 2017.

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الأمر نفسه كان قد تكرر مع نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بعدما رفع المصور الأمريكي سعيد بولدن دعوى قضائية ضدها بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة لها مع زوجها نجم الراب كاني ويست، الذي سجل لحظة للزوجين خلال رحلة لهما في إفريقيا عام 2018.

ووفقا له، لم تطلب كيم أبدا الحصول على إذن بمشاركة الصورة، والتي تعتبر جريمة جنائية متعلقة بحقوق الملكية، نظرا لعدم وجود تصريح يسمح بتداولها.

وكانت سيدة الأعمال قد شاركت الصورة بالأبيض والأسود في 1 أكتوبر 2018، على حسابها الرسمي علي "إنستغرام"، حيث يتابع كيم 157 مليون شخص وحققت الصورة أكثر من مليوني إعجاب.

وعلى غرار هذا، قام بولدن أيضا برفع دعوى ضد خط إنتاج الملابس الداخلية المعروف بـ "إس كيم بودى" والذي تملكه كيم كارداشيان، لأن هذا الحساب الرسمي لهذا الخط، يعيد نشر الصورة على الرغم من أن الحساب لم ينشر الصورة التي التقطها المصور.

وفي السياق ذاته، تعرضت كلوي كارداشيان -شقيقة كيم- أيضا في الماضي لقضية انتهاك حقوق الطبع والنشر، تم رفع الدعوى ضد كلوي في عام 2017 في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية، وادعى المصور أن كلوي استخدمت صورة لها وكورتني كارداشيان دون طلب إذن.