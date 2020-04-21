تراند اليوم : الكينج منير يتبرع لمعهد أورام أسوان بعدد من الأجهزة الطبية الهامة

في لفتة إنسانية تبرع الفنان محمد منير بالعديد من الأجهزة الطبية لمعهد أورام أسوان، وتضمنت التبرعات أجهزة تخدير، ومنظار حنجرة، وجهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم.

ومن جانبه حرص معهد أورام أسوان على توجيه خطاب شكر للمطرب محمد منير على دعمه للمعهد وتبرعاته بعدد من الأجهزة الطبية.

يذكر أن الفنان محمد منير كان قد شارك مؤخرًا في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد من الفنانين من بينهم يسرا، ليلى علوي، سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة، وائل جسار، تامر حسني وأكرم حسني، والأوبريت من إخراج طارق العريان.