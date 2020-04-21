تراند اليوم : احذر دموع حواء .. رضوى الشربيني بتجر رجلين الرجالة بدموعها علي الهواء – إتفرج

تأثرت الإعلامية رضوى الشربيني في آخر حلقات الموسم الرابع برنامجها “هي وبس” ولم تتمالك دموعها وهي تودع مشاهديها وفريق عمل البرنامج.

وخلال آخر حلقة توجهت الشربيني بالشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج وأشارت إلى أنها في بعض الاحيان كانت تنظر إلى ردود فعلها على أنها مبالغ فيها ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأضافت ” ببقى كأن اتسرق مني حاجة.. أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت .. مفيش مرة قصدت فرقعة”، لافتة إلى أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تمنح المساعدة لمن يستحقها.

ووجهت رسالة إلى الرجال قائلة إنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها وليس ضربها واهانتها واستغلالها.