تراند اليوم : الزعيم ينشر صورة من كواليس فلانتينو – شاهد

نشر الفنان عادل امام صورة له من كواليس مسلسله الرمضانى فلانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وظهر الزعيم عادل إمام فى احدى مشاهد المسلسل قبل عرضه فى رمضان المقبل 2020، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل “فلانتينو”، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.