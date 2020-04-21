تراند اليوم : في لفتة إنسانية .. الكينج يتبرع لمعهد الأورام بعدد كبير من الأجهزة الطبية

تبرع المطرب محمد منير بأجهزة طبية لمعهد أورام أسوان من بينها أجهزة تخدير، ومنظار حنجرة، وجهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم.

وحرص معهد أورام أسوان على توجيه خطاب شكر للمطرب محمد منير على دعمه للمعهد بعدد من الأجهزة الطبية.

وحرص النائب ياسين عبدالصبور، نائب دائرة النوبة على توجيه بالشكر لمحمد منير في بيان لدعمه معهد أورام أسوان ببعض الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية»، لافتًا إلى أنه قام بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة بين الطرفين.

وأضاف عبدالصبور أن هذه المبادرات ليست بجديدة على (منير)، فهو عاشقً لأسوان وأهلها، ومداوم على فعل الخير.