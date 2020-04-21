تراند اليوم : بالصور.. محمد عبده: أنا «بيتوتى».. لا ينقصي إلا شيء واحد

قال فنان العرب محمد عبده إنه متأقلم تماماً مع العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا، وتابع في لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» (الإثنين): «أنا في الأصل إنسان بيتوتي.. الحاجة الوحيدة اللى نقصانى السفر لأنى بحبه»

وأضاف عبده: «أبنائي متواجدون في باريس، وحتى لما بروح هناك بقعد في البيت».

مؤكداً أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، وأردف: «الدنيا فى الحلو والمر ولازم الناس زى ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر»، وعبر عن اعتزازه بأم كلثوم قائلاً: «هي نبراس لكل فنان يغنى شرقى وعربى»، فيما أنهى لقاءه بأغنيته «مساء الخير والإحساس».

Advertisements