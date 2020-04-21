فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور.. محمد عبده: أنا «بيتوتى».. لا ينقصي إلا شيء واحد

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سماح محمد 0 تبليغ

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قال فنان العرب محمد عبده إنه متأقلم تماماً مع العزل المنزلي بسبب جائحة ، وتابع في لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» (الإثنين): «أنا في الأصل إنسان بيتوتي.. الحاجة الوحيدة اللى نقصانى السفر لأنى بحبه»

وأضاف عبده: «أبنائي متواجدون في باريس، وحتى لما بروح هناك بقعد في البيت».

مؤكداً أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، وأردف: «الدنيا فى الحلو والمر ولازم الناس زى ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر»، وعبر عن اعتزازه بأم كلثوم قائلاً: «هي نبراس لكل فنان يغنى شرقى وعربى»، فيما أنهى لقاءه بأغنيته «مساء الخير والإحساس».

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بالصور.. محمد عبده: أنا «بيتوتى».. لا ينقصي إلا شيء واحد

بالصور.. محمد عبده: أنا «بيتوتى».. لا ينقصي إلا شيء واحد

بالصور.. محمد عبده: أنا «بيتوتى».. لا ينقصي إلا شيء واحد

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