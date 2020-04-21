تراند اليوم : دعواتكم للفنانة صابرين ” انضمت للمجاهدين ” .. فيديو

علّقت الفنانة صابرين على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت إن البعض سخر من دعوات الفنانين بعدم الخروج من المنازل بسبب استكمالهم لتصوير المسلسلات الرمضانية، موضحة أنهم التزموا بمدة الـ 14 يوما التي طالبوا الجمهور بها.

وأضافت صابرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني عبر قناة “cbc” إنها التزمت بتنفيذ ما طلبته من الجمهور وبقيت في منزلها لمدة 14 يوما.

وقالت صابرين : “إحنا فعلا عملنا كده، وقعدنا في البيت، بس نظرا للمسؤولية الجبارة اللي بتبقى على الواحد وإن في ناس كتير هتقعد في بيوتها لو منزلناش الشغل، نزلنا.. هي مش مسألة مادية قد ما مسألة معنوية إنك برأي واحد هتوقفي سير عمل كبير، بتبقي في وقت صراع ضمير قوي جدا، بين ولادك ولا الأسر المفتوحة ولا نفسك”.

وتابعت: “أنا مش بضحي بنفسي بس.. أنا بضحي بوالدتي إذا كانت قاعدة معايا أو لو حد مسن في عيلتي أو أطفال، لأن ممكن لو اتنقلي الفيروس انقله ليهم لما ارجع البيت.. عشان كده بقول لكل منظومة العمل بتاعت رمضان كإعلام وفن ومسلسلات. بقول لكل الناس: تحياتي وتقديري وأشكركم بجد من كل قلبي.. لأن حاولنا بقدر الإمكان نجتهد إحنا في جهاد برضو يا جماعة بنقعد في التصوير بالـ 12 ساعة مش عارفين هنروح ازاي في الحظر”.