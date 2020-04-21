مسلسل “بعد حين” يخرج من السباق الرمضاني

ارتأى القيّمون على مسلسل “بعد حين”، أي شركة Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ومنصة VIU، تأجيل عرض مسلسلهما المنتظر، لما بعد شهر رمضان المبارك، على أن يعرض لاحقاً في توقيت يتم الإعلان عنه فيما بعد.

في التفاصيل، فإنّ المنصة وشركة الإنتاج قررتا ذلك، بعد أن علق بعض نجوم العمل خارج دولة الإمارات، بحيث لم يتمكن هؤلاء من العودة إلى أبو ظبي، رغم كل المحاولات، وكانت الشركة تعوّل وتنتظر فكّ حظر التجوال في السعودية ليتمكن نجومها من العودة، لكن تم تمديده لمرتين، إضافة إلى مسألة إقفال المطارات وإيقاف الرحلات، تطبيقاً للتعبئة العامة والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت في الإمارات لمحاربة كورونا.

كما وإنّ أحد أسباب التأجيل، اضطرار بعض الممثلين المشاركين في العمل وفي أعمال مشتركة أخرى، الالتزام بالحجر الصحي لفترة، ما استدعى غيابهم عن التصوير، فارتأت الشركة أن تؤجل عرض العمل على القنوات الفضائية بدل أن يتم استكمال تصويره فتتحايل على أحداثه ومشاهده، أو تختصر عدد حلقاته إلى ١٥ و٢٠ حلقة كما حصل في أعمال أخرى، رافضة أن يؤثر أي شيء على جودة المحتوى في المسلسل الذي تم إنجاز ٩٠٪ منه وأصبح شبه جاهز للعرض.

نذكر أنّ العمل يخرجه مروان بركات، للكاتب حميد المدني، بطولة مجموعة من نجوم الخليج أحمد شعيب، العنود سعود، ابراهيم الزدجالي، جيسي عبدو، شعيفان محمد هند محمد، سمية رضا وآخرين. جوال في السعودية ليتمكن نجومها من العودة، لكن تم تمديده لمرتين، إضافة إلى مسألة إقفال المطارات وإيقاف الرحلات، تطبيقاً للتعبئة العامة والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت في الإمارات لمحاربة كورونا.