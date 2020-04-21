شكران مرتجى بغضب: "قرفت ولا بقى تسألوا وين نحنا".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الفنانة شكران مرتجى عن غضبها وانزعاجها من تأخر عرض مسلسل "ميادا وأولادا" بعد عامين من إنتاجه، حيث أبدت الفنانة في البداية تفاؤلها به من حيث كوميديته التي تذكّرها بأعمالها السابقة، إضافة إلى أنه العمل الثاني من بطولتها بشكل كامل إلى جانب عدد من النجوم.

كتبت مرتجى عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، منشوراً بينت فيه غضبها من عدم عرض العمل على المحطات، ومن شراء إحدى القنوات له منذ سنتين دون عرضه.

وجاء في المنشور":ع اليوتيوب الحمدلله شكراً لـ "شوف دراما" العمل من 2018 أخدته قناة bein".

وتابعت شكران: "مشكلة المسلسل انه مالي سيكسي ولا بتغمّى ولا ولا (طبعا ماعم عمم) ومابحب نق ولا عم نشحد مالنا عم نشحد إياكم تكتبوا هيك، نحنا عم نصرخ".

وأضافت أنهم كفنانين يظنون أن أرشيفهم كافٍ لبيع أعمالهم، خاصة وأن بعض المحطات يودون شراء الأعمال مجاناً، أو يعتبرونها مقدمة كهدية. وعلقت بالقول :" لأنه بيكون منتج ماله أخطبوط أول مرة بحكي وآخر مرة بس هي حقيقة حقيقة قرفت".

وأشارت مرتجى إلى تنوع مسلسل "ميادا وأولادا" بنجومه الكبار والشباب الموهوبين، قائلة: "في نجوم كبار بالعمل كل الحب الهم وفي شباب موهوبين درسوا وتعبوا، في حب بالعمل وجهد وبس، عملنا ماله الإلياذة، خفيف نضيف بيسلي، ومالنا مكسرين الأرض، أول عمل لمنتج لبناني، وأول إخراج لشاب موهوب". مشيرة إلى أن الجميع ساهموا بعمله بمنتهى الحب.

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وختمت مرتجى منشورها، بتوجيه النقد واللوم للمحطات طالبة من الجمهور عدم السؤال عن غياب الفنانين، ولا عن تواجدهم بظل هذه الحالة لأن القنوات الفضائية بحسب تعبيرها تريد نوعا معينا من الأعمال وأشكالا معينة.

ووعدتهم بأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح وأنها تكتفي بمحبة الناس والجمهور.

يشار إلى أن "ميادا وأولادا" عمل منفصل متصل، من فئة السيت كوم، تدور أحداثه حول شخص يحل ضيفاً على منزل ميادة وأولادها، ويسلط الضوء على المواقف والمفارقات الكوميدية التي يفرضها وجوده.

وهو من تأليف وإخراج مصطفى سليم، ويشارك فيه كل من شكران مرتجى وولاء عزام، وفارس ياغي ومن لبنان النجمة كارلا حداد، ويحل عدد من الممثلين السوريين واللبنانين ضيوفاً على العمل، ومنهم محمد خير الجراح، ووسام الصباغ، وجمال العلي وعلاء القاسم وروعة ياسين وأندريه اسكاف وغيرهم.

يذكر أن النجمة شكران مرتجى كانت قد أطلت قبل فترة بلقاء مباشر على إنستغرام، وتحدثت عن خلو رمضان للموسم الحالي من أي عمل لها، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 25عاماً التي تغيب فيها عن شاشة رمضان، وذلك بسبب إيقاف تصوير مسلسل "شارع شيكاغو" الذي تشارك به، والذي كان من المفترض أن يعرض في الموسم الحالي، إلا أن توقف التصوير بسبب أزمة كورونا وضيق الوقت، كان سبباً في خروج العمل من السباق الرمضاني.