"بعد حين" يخرج من السباق الرمضاني.. والقائمون عليه يكشفون الأسباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الدراما الرمضانية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أعاد خلط الأوراق، ووضع حدا لاستكمال عدد من المشاهد المهمة التي تعتبر عصب العمل الدرامي وركيزة أساسية لنجاحه.

وتم الإعلان عن تأجيل عدد من الأعمال الدرامية، ومنها المسلسل الخليجي " بعد حين" وهو من كتابة حميد المدني، إخراج مروان بركات وبطولة النجوم جيسي عبدو، أحمد شعيب، العنود سعود، ابراهيم الزدجالي، جيسي عبدو، شعيفان محمد هند محمد، سمية رضا وغيرهم من نجوم الخليج.

وفي التفاصيل، فقد ارتأت شركة Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ومنصة VIU منتجي مسلسل "بعد حين"، تأجيل عرض مسلسلهما المنتظر، لما بعد شهر رمضان المبارك، على أن يعرض لاحقاً في توقيت يتم الإعلان عنه.

وجاء هذا القرار بعد أن احتجز بعض نجوم العمل خارج دولة الإمارات، فتعذر عليهم العودة إلى أبو ظبي، رغم كل المحاولات التي قد باءت بالفشل.

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وقد اعتمد القائمون على العمل على انتهاء فترة حظر التجول في السعودية، فيتسنى للنجوم العودة إلا أنه جرى تمديده لأكثر من مرة، وبقيت الرحلات الجوية متوقفة، تطبيقاً للتعبئة العامة والإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت في الإمارات لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

كما أن أحد أسباب التأجيل، اضطرار بعض الممثلين المشاركين في العمل وفي أعمال مشتركة أخرى، الالتزام بالحجر الصحي لفترة، ما استدعى غيابهم عن التصوير، فارتأت الشركة أن تؤجل عرض العمل على القنوات الفضائية بدل أن يتم استكمال تصويره فتختصر من أحداثه ومشاهده، لحوالي ١٥ و٢٠ حلقة كما حصل في أعمال أخرى، رافضة أن يؤثر أي شيء على جودة المحتوى في المسلسل الذي تم إنجاز ٩٠٪؜ منه وأصبح شبه جاهز للعرض.