شكرا لقرائتكم خبر عن بفلتر القطة.. ياسمين عبد العزيز فى صورة جديدة قبل طرح مسلسلها بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها مستخدمة فيها فلتر برنامج سناب شات الشهير لإضافة "قطة" لملامحها.

ونشرت ياسمين الصورة التي التقطتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي تظهر فيها من كواليس تصويرها لمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تقوم ببطولته والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

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"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وطرح أبطال وصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، البرومو الرسمى للعمل المنتظر عرضه على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل، وأظهر البرومو علاقات متشابكة بين مهندسة الديكور غالية عبد الرحمن – ياسمين عبد العزيز - ومراد السويفى – كريم فهمى- ، وفى نفس الوقت غالية متزوجة من عبد لله – شريف منير.

كما كشف أبطال المسلسل عن البوسترات الدعائية حيث تصدرت ياسمين عبد العزيز البوسرت الرسمى وبجانبها شريف منير وكريم فهمى، كما تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، على أن يستمر أبطال وصناع العمل فى عمليات الدعاية طوال الأيام المقبلة قبل بدء العرض مع أول أيام شهر رمضان.