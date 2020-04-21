شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الروك Bon Jovi تلغى جولتها بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi عن إلغاء جولتها المقبلة والتي كان من المقرر لها أن تنطلق في يونيو المقبل، إلا أن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث أصدرت الفرقة بيانا قالت فيه إنه يتعذر إقامة جولتها المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا والأوقات العصيبة التي تمر علي العالم، معلنين عن قدرة الجمهور على استعادة ثمن التذاكر والاستفادة من تلك الأموال في شراء المواد الغذائية والبقالة خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة وفقدان الكثيرين لأعمالهم.

وكان العازف الشهير ديفيد براين أصيب بفيروس كورونا وهو عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi ، وهي فرقة روك إن رول أمريكية من ولاية نيوجيرسي، تأسست عام 1983 وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم حتى الآن، تم تسمية الفرقة بهذا الاسم اقتباساً من اسم مغني الفرقة جون بون جوفي وأحيت حفلات في مدن كبيرة في آسيا، أوروبا، أستراليا، كندا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة

Advertisements

هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا.

تفشي الفيروس عالميا لم يؤثر فقط على الأعمال التى تم تصويرها وتنتظر العرض بدور العرض فقط، وإنما تسبب أيضا فى تعطيل عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها فيلم توم كروز Mission: Impossible 7 الذى كان من المقرر تصويره فى إيطاليا، ولكن ظهور عدد من الحالات هناك جعل الأمر صعبا خاصة أنه سيكون مخاطرة كبيرة اصطحاب فريق عمل الفيلم إلى هناك فى ظل المخاوف الشديدة من انتشار الفيروس بين الإيطاليين.