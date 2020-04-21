شكرا لقرائتكم خبر عن بجلباب فلاحي.. تعرف على رسالة دعم هند صبرى لمرضى المناعة المكتسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة التونسية هند صبري، على دعم كل السيدات ومصابي مرض المناعة المكتسبة بصورة لها من كواليس فيلم أسماء التي ارتدت فيها جلباب فلاحي.

ونشرت صبري الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "فيلم اسماء من أحب الأعمال الي قلبي، لكل محاربين فقد المناعة المكتسبة، الإيدز، ولكل السيدات القويات، انتم مش لوحدكم".

ونشرت هند صبرى، منذ ايام، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهى تمسك برواياتها، لتشجيع جمهورها على القراءة أيضًا خلال فترة العزل المنزلى، وكتبت فى تعليقها على الصورة، المرفقة بهاشتاج "كتبجية" أو Kotobjeya، "لكل منا كتاب مفضل يستمتع به كلما قرأه.. كتابى هو "الأمير الصغير".. ماذا تقرأون الليلة؟".

ويشار إلى أنه قبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.