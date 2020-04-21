شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تسجل أغنية "هيد" ألبومها الجديد وتحمل الطابع الهندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية جديدة مع الموزع الموسيقي هاني ربيع، وكلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، تأخذ شكل "بوب" وتحمل الطابع الهندى، وجارى الاستقرار على اسمها خاصة أنها اختارت أن تكون الأغنية "هيد" ألبومها الجديد الذى تعمل على التحضير له لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وطرحت جنات مؤخراً كليب"أبطال بلدنا" بمشاركة محمد عدوية، لمحاربي فيروس كورونا من الأطباء وقوات الشرطة وقوات الجيش، إهداء من حزب "مستقبل وطن"،وشملت الأغنية التي طرحت، صور وفيديوهات للجهود المبذولة من الدولة المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد،والشهداء الذين راحوا ضحية الفيروس.

Advertisements

كما قدمت جنات بمشاركة وليد سعد مؤخراً تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، تم عرضه على شبطة قنوات DMC، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف،