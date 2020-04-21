شكرا لقرائتكم خبر عن مالمو يدرس إمكانية إقامة المهرجان أونلاين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار العمل على إقامة النسخة العاشرة منه في موعدها وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي: "نعمل حاليًا على إقامة الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق ومنتدى مالمو 2020 كما هو مخطط له، والذي سيقام من 8 إلى 13 أكتوبر. بالطبع نتابع إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين وسنعمل على تطبيقها".

وأضاف البيان: "كما أننا ندرس ونخطط لعدة إمكانيات بديلة لإقامة المهرجان في موعده إذا تعذر إمكانية إقامته كالمعتاد، فمن الممكن أن يكون مهرجان هذا العام أون لاين مثلاً، نتمنى دوام الصحة للجميع".

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وكان مهرجان مالمو للسينما العربية أعلن عن مبادرة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة السينما العربية السويد للعام السادس على التوالي، وسيواصل مهرجان مالمو للسينما العربية منصة منتدى سوق مالمو لمشروعات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.