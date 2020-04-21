شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفل باليوم الوطنى البريطانى ويتزين بعلم المملكة المتحدة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة في دولة الأمارات العربية، أعلى قمة ناطحة سحاب في العالم، بعلم المملكة المتحدة احتفالا باليوم الوطني البريطاني، الذي يوافق اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرج خليفة عبر موقع انستجرام، صورة البرج وهو يتزين بالعلم البريطاني، وكتبت "نضيء برج خليفة الليلة احتفاءً باليوم الوطني البريطاني متمنين للمملكة المتحدة دوام التقدم والأزدهار".

ووجهت الإمارات الشكر منذ أيام لسويسرا، وإضاءة برج خليفة بعلم سويسرا، وقال حساب البرج عبر "إنستجرام" نضىء برج خليفة بألوان العلم السويسرى كشكرٍ وتقدير لإضاءة سويسرا لجبل ماترهورن بالعلم الإماراتى".

Advertisements

وكان برج خليفة، تألقت أول أبريل الجارى، واجهته بعبارات قوى الشرطة، ووحدات التفتيش، وفرق الدفاع المدني، وفرق التعقيم وفرق النقل والمواصلات، والمراسلين الصحافيين، والمعلمين، والمتطوعين، وكل القائمين على خدمة المجتمع.

يذكرأن برج خليفة اكتسى، منذ عدة أسابيع بعبارات "خليك في البيت" بكل لغات العالم ، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى "فيديو" لبرج خليفة، بينما دونت عليه عبارة خليك في البيت بكل لغات العالم باستخدام أضواء الليزر، وعلق : بكل لغات العالم، ومن أجل سلامتك خلك في البيت".