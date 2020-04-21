شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تخطيط ديمي مور لاستعادة زوجها السابق بروس ويليز..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخطط ديمي مور لاستعادة زوجها السابق بروس ويليز خلال تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد ان نشرت ديمي مور عدد من الصور بالحجر المنزلي مع أبنائها و زوجها السابق نجم هوليوود الشهير بروس ويليز.

موقع "جوسيب كوب" نفى الأمر تماما وأكد أن مور لم تحاول استعادته لحياتها ، والحقيقة الوحيدة للقصة التي هزت العالم هي أن ويليز يقيم مع مور وابناهما في الحجر الصحي المزلي خلال هذه الفترة .



عائلة ويليز

بدأت الشائعة في الانتشار بعد نشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن كان انتشار فيروس كورونا هو السبب الحقيقي لالتقاء ديمي مور مع ويليز ، حيث يزعم التقرير ان زوجة ويليز الحالية " إيما هيمينج " تحاول أن تتظاهر وكأنها "بخير" خلال بقاء الممثلة ديمي مور وأبنائها الثلاث مع بروس في حين ليس لدي إيما أي فكرة عما تنوي مور فعلا فعله خلال هذه الفترة.

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وأشار مصدر للموقع ان كلما زادت الوقت الذي تقضيه الممثلة مع زوجها السابق ، كلما وجدت مشاعرها القديمة بدأت تظهر من جديد ، و كأن مور قررت ان تعرق بروس من جديد وتريد الاستمرار حتي بعد نهاية الحجر المنزلي ، وقال المصدر : " إنها تخطط لمواصلة إظهار لبروس أن عائلته تحتاجه من جديد ، لن يكون الأمر صعب بل ستقوم فقط بتجنيد أبنائها لمساعدتها في هذه المهمة " .



صورة نشرتها ديمي مور