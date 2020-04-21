فن ومشاهير

تأجيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء الوضع العالمي والتطورات السريعة فيما يتعلق بانتشار فيروس ، وفي اطار توجهات الدولة المصرية في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي جاء في مقدمتها تعليق كافة الفعاليات الجماهيرية  اتخذت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية قرارا  بتأجيل النسخة الأولى من المهرجان لحين أشعار آخر.

 

 

 وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية وشركاء المهرجان وعقب القيود الصارمة التي تم فرضها على السفر والتنقل والتجمعات تماشياً مع متطلبات الصحة العامة. 

 

وأصدرت إدراة المهرجان بيانا جاء فيه: نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار (كوفيد-19)، وألا نتواني في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار هذا الفيروس عالمياً ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة في وقت لاحق. 

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وقال الفنان سميرصبري  رئيس المهرجان: حاولنا تقديم الدورة الاولي من المهرجان  وكنا قد انتهينا من 80% من المهرجان في مسابقاته المختلفة من أفلام وندوات وفعاليات واختيار لجان التحكيم والاستقرار علي المكرمين ؛ ولكن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم صعب مهمتنا ؛ لذلك نشكر تفهمكم لموقفنا والذي يهدف للمصلحة العامة لكل صناع السينما في العالم والجمهور المصري خاصة ؛ ونتمني ان نعود قريبا بعد زوال الغمة وعودة الحياة في دول العالم من جديد.

 

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