شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يجدد تعاونه مع أحمد عبد الله فى دعاء "يارب يا ربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم إيهاب توفيق من تسجيل دعاء دينى جديد بعنوان "يارب ياربي"، من كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

ويجدد ايهاب توفيق تعاونه مع الشاعر أحمد عبدالله الذى قدم معه العديد من الأغانى والتى وصل عددها إلى 12 وهم "ألف كلمة حب"، و"عامل خجولة"، "وست ستها "، "متخلقتش بكرهك"، "متخلقش منها تاني"، "الا رسول الله"، "طمعانين في رحمتك"، "شاغل بالي"، "بقي كده"، "انا جاي"،"بدعيلك بقلب".

وطرح إيهاب توفيق مؤخراً أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

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كما انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال والذى يضم 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، حسبما أكد بدوى لـ"الخليج 365" قبل أيام، ومن المقرر طرحه قريبا.

يذكر أن إيهاب توفيق طرح أيضا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".