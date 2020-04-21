شكرا لقرائتكم خبر عن مثابرة أحد معجبي كريس هيمسوورث تجبره على التقاط صورة معه بالهند.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق النجم العالمي كريس هيمسوورث، مقطع فيديو لأحد معجبيه الذي ظهر فجأة اثناء استقلاله سيارة في الهند، وتسجيله فيديو له من الداخل، وفجأة رفع الشخص صورته اثناء استقلاله دراجة نارية بجواره لمطالبته بالتقاط صورة معه.

ولم يتوقف الشخص الهندي عن الظهور مرة واحدة، وعاد من جديد بصحبة اصدقائه بدراجات نارية لاقناع النجم العالمي بالتوقف والتوقيع على الصورة، وهو ما نفذه هيمسوورث في النهاية بالتوقف لالتقاط الصور والتوقيع.

ونشر هيمسوورث مقطع الفيديو الذي وقف فيها مغامرة احد معجبيه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "المثابرة تؤتي ثمارها، حصل هذا الرجل على التوقيع بعد مغامرة طويلة بدراجته النارية في الشوارع".





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وظهر هيمسوورث مؤخراً، في احدي الشواطئ مع الأصدقاء في خليج بايرون، للإستمتاع بوقته حيث اعتاد أن يركب الأمواج هناك بالخليج الاسترالي، في ظل العزل الصحي المنزلي الذي يقضيه العالم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.