شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: أقدم دور زوجة شهيد فى "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّقت الفنانة صابرين على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن البعض سخروا من دعوات الفنانين بعدم الخروج من المنازل، بسبب استكمالهم لتصوير المسلسلات الرمضانية، موضحة أنهم التزموا بمدة الـ14 يوما، التى طالبوا الجمهور بها.

وعن دورها فى مسلسل "ليالينا 80"، قالت صابرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذى تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة ‏ومنى عبد الغنى، عبر قناة‎ cbc إنها تتمنى أن يلقى العمل قبولا لدى الجمهور، ‏موضحة أنه تقدم دور زوجة شهيد، تقوم على تربية أولادها، مضيفة: "هنشوف ازاى بتربى ولادها ‏وازاى لما بتكون الاسرة متكاتفة المشاكل بتتحل وهكذا‎".‎

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وأضافت صابرين ، أنها التزمت بتنفيذ ما طلبته من الجمهور، وبقيت فى منزلها لمدة 14 يوما، قائلة: "إحنا فعلا عملنا كدة، وقعدنا فى البيت، بس نظرا للمسؤولية الجبارة اللى بتبقى على الواحد وإن فى ناس كتير هتقعد فى بيوتها لو منزلتيش الشغل، نزلنا.. هى مش مسألة مادية قد ما هى مسألة معنوية إنك برأى واحد هتوقفى سير عمل كبير، بتبقى فى وقت صراع ضمير، بين ولادك ولا الأسر المفتوحة ولا نفسك!".

تابعت: "أنا مش بضحى بنفسى بس.. أنا بضحى بوالدتى إذا كانت قاعدة معايا أو لو حد مسن فى عيلتى أو أطفال، لأن ممكن لو اتنقلى الفيروس انقله ليهم لما أرجع البيت.. عشان كدة بقول لكل منظومة العمل بتاعة رمضان؛ كإعلام وفن ومسلسلات؛ لكل الناس تحياتى وتقديرى وأشكركم بجد من كل قلبى.. لأننا حاولنا بقدر الإمكان نجتهد؛ إحنا فى جهاد برضو يا جماعة؛ نقعد فى التصوير بالـ 12 ساعة مش عارفين هنروح إزاى فى الحظر".