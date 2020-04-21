شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الحجر المنزلي..نصيحة كريس إيفانز لمحبيه التي تناسب هذه الفترة العصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم العالمي كريس إيفانز واحدة من النصائح التي يجدها رائعة للأشخاص العالقين خلال هذه الفترة في المنزل بسبب الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم .

حيث طٌلب من نجم " Captain America " البالغ من العمر ( 38 عاما ) خلال حديثه لـ " USA Today " أن يقدم لمحبيه وعشاقه واحدة من أهم النصائح التي يجدها مناسبة تماما خلال هذه الفترة العصيبة، وبعد أن أكد أنه لم يرغب في البداية في تقديم أي نصيحة تراجع النجم الشهيرعلي الفورليفاجئ العالم أنه ينصح الجميع خلال هذه الفترة بضرورة تبني "كلب".. فيجب على الجميع الخروج من أجل تبني كلب..إذا لم يكن لديك كلب في حياتك خاصة خلال هذا الوقت ، فإنك يفوتك الكثير ".



كريس إيفانز كريس إيفانز

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و لم يعلم الكثيرين أن كريس إيفانز هو متبني لكلب يدعي " دادجر" و ذلك منذ 5 سنوات ، و يحرص دائما النجم الشهير علي تدليله و اصطحابه معه في كل مكان .



كريس إيفانز كريس إيفانز

يذكر أن كريس إيفانز قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Push " و " Ant-Man " و " Avengers: Infinity War " و " Operation Brothers " و " Knives Out " ، و غيرهم .