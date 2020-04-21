شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تحاصر Captain America داخل منزله..كريس أيفانز يلتقط صور مع كلبه بالعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي كريس أيفانز، صاحبة شخصية كابتن أمريكا الشهير في عالم مارفل، بصور جديدة له من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يقضيه تنفيذاً لإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد". ونشر كابتن أمريكا، صور جديدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مع كلبه في المنزل، والتي ظهر فيها وهو يحتضنه ويجلس بجواره على الأريكة.

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وعلى سياق أخر، أكد موقع "Deadline" أن الممثل الأمريكى العالمى كريس إيفانز، في مفاوضات نهائية للعب دور طبيب الأسنان أورين سكريفيلو، في فيلم Little Shop of Horrors، الموسيقى الجديد، الذى ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، وسيقوم بـ إخراجه جريج بيرلانتى، كما تجرى الشركة مفاوضات أيضا مع كل من أى سكارليت جوهانسون وتارون إجيرتون وبيلي بورتر.

يدور فيلم Little Shop of Horrors، حول بائع زهور، يجد فرصته فى النجاح والرومانسية بمساعدة نبات عملاق يأكل الإنسان ويطالب بتغذيته، جديد، إعادة إنتاج للنسخة التى طرحت عام 1960، الذى قام بـ إخراجه روجر كورمان، ثم تم تكييفه في فيلم 1986 من إخراج فرانك أوز وبطولة ريك مورانيس ​​ومارتن وفينسنت جاردينيا وجون كاندي، وبيل موراي الذي حقق ما يقرب من 39 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

بالإضافة إلى إيفانز ودوكيري، يقوم ببطلة المسلسل الجديد Defending Jaco، جايدين مارتيل، شيري جونز، بيتي جابرييل، وساكينا جافري، المسلسل يدور في ولاية ماساتشوستس، ويلعب إيفانز محاميًا محليًا، مما يجعل التوتر بين التمسك بالقانون وحماية ابنه محير.