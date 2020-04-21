بالفيديو| طرح "حاسب يا طيب" أغنية تتر مسلسل "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرح الفنان مصطفى حجاج عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أغنية حاسب يا طيب، أغنية تتر مسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا.

وكتب حجاج: "أغنية حاسب يا طيب، مصطفى حجاج من مسلسل خيانة عهد، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي".

مسلسل خيانة عهد من بطوبة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادي مهنا، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.