"مستنيين رأيكم".. أوس أوس يروج لأولى حلقات "2 في الصندوق" الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له من مسلسل "2 في الصندوق" المقرر عرض آولى حلقاته الليلة على MBC مصر.
وعلق "أوس أوس"، على الصورة قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله، النهاردة الساعة 9:30، أول حلقات مسلسل أتنين في الصندوق، مستنين رأيكوا في المسلسل ويارب نكون عاملين حاجة تعجبكوا".
مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة (أوس أوس)، بجانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمد ممدوح، نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، انتصار، نهى عابدين، رحاب الجمل، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ: لؤي السيد.
تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدى ويسلط الضوء على فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.
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