بسبب "كورونا".. تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تأجيل دورته الأولى التي كان مقررا انطلاقها يوم ١٢ يونيو المقبل، وقال الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان :

في ضوء الوضع العالمي والتطورات السريعة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وفي إطار توجهات الدولة المصرية في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق كافة الفعاليات الجماهيرية وحرصاً منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل اتخذنا القرار الصعب بتأجيل النسخة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين أشعار آخر، وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية وشركاء المهرجان وعقب القيود الصارمة التي تم فرضها على السفر والتنقل والتجمعات تماشياً مع متطلبات الصحة العامة.

و أضاف: نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار هذا الفيروس عالمياً ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة في وقت لاحق

و من جانبه قال الفنان سمير صبري رئيس المهرجان: حاولنا تقديم الدورة الأولى من المهرجان مع شركائنا وكنا قد انتهينا من 80 % من برمجة المهرجان في مسابقاته المختلفة من أفلام وندوات وفعاليات واختيار لجان التحكيم والاستقرار على المكرمين؛ ولكن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم صعب مهمتنا؛ لذلك نشكر تفهمكم لموقفنا والذي يهدف للمصلحة العامة لكل صناع السينما في العالم والجمهور المصري خاصة؛ ونتمني أن نعود قريبا بعد زوال الغمة وعودة الحياة في دول العالم من جديد.